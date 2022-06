Sachsen-Anhalts Landesvertretung in Berlin. Bildrechte: imago/Steinach

Sachsen-Anhalts Landesvertretungen Um Landesinteressen vor Ort zu vertreten, unterhält Sachsen-Anhalt mehrere Repräsentanzen. Die Vertretung in Berlin, unweit des Spreebogens, wurde 2003 eröffnet. Sie wirkt nach eigenen Angaben an der Bundesgesetzgebung mit und präsentiert das Land bei Veranstaltungen in der Hauptstadt. Eine weitere Landesvertretung befindet sich in Brüssel, sie ist angesiedelt bei der Europäischen Union. Ihre Aufgabe ist unter anderem, Kontakt zu europäischen Institutionen zu halten und Belange Sachsen-Anhalts bei politischen Entscheidungen im Blick zu haben.