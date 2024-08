Die SPD-Fraktion als Konsequenz aus dem Sonderbericht künftig besonders in der Öffentlichkeitsarbeit darauf achten, wofür die Fraktionskostenzuschüsse genau verwendet werden. Der Parlamentarische Geschäftsführer Rüdiger Erben sagte MDR SACHSEN-ANHALT, der Rechnungshof habe vor allem das Schalten von Anzeigen in Tageszeitungen kritisiert, die für Veranstaltungen mit bundespolitischen Themen warben. Die vom Rechnungshof kritisierten Fehlausgaben wurden nach Angaben der SPD teilweise zurückgezahlt.



Die CDU-Fraktion teilte MDR SACHSEN-ANHALT mit, sie habe entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen knapp 21.000 Euro zurückgezahlt und werde die Erkenntnisse aus dem Bericht des Landesrechnungshofs in ihre Arbeit einfließen lassen.



Die Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen hat nach eigenen Angaben etwas mehr als 6.000 Euro zurückgezahlt. Wie der Parlamentarische Geschäftsführer Olaf Meister MDR SACHSEN-ANHALT sagte, hatte der Rechnungshof der Fraktion knapp 10.000 Euro als Fehlausgabe angekreidet. "Einen Teilbetrag in Höhe von etwas mehr als 3.000 Euro haben wir noch nicht zurückgezahlt, weil wir diese Kritik für unberechtigt hielten", so Meister.



Der Parlamentarische Geschäftsführer der Linken-Fraktion, Stefan Gebhardt, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es sei völlig klar, dass ein Landesrechnungshof manche Veranstaltungen von Fraktionen nicht wichtig finde. "Das sehen aber naturgemäß die Fraktionen, die die Veranstaltungen machen, dann anders", führte Gebhardt aus. Die Linke habe einen kleinen Anteil in Höhe von 700 Euro, bei dem sie die Kritik des Rechnungshofs als korrekt erachtet habe, an die Landeskasse zurückgezahlt.



Die AfD-Fraktion sieht keine Fehlausgaben ihrerseits. Der Landesrechnungshof hat der 2016 neu in den Landtag eingezogenen Fraktion einen Gesamtbetrag von etwa 9.700 Euro als Fehlausgabe angekreidet, wie die Fraktion auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte. Demnach handelte es sich größtenteils um die Herstellungskosten der ersten Ausgabe der AfD-Fraktionszeitung. Die Fraktion sehe jedoch keine Veranlassung für eine Rückzahlung, teilte sie schriftlich mit.



Die FDP war zwischen 2012 und 2016 nicht im Landtag vertreten. Sie zog erst nach der Wahl 2021 wieder als Fraktion in den Landtag ein.