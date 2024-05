Schon im April 2023 hatte es auf die Seiten der Landesregierung von Sachsen-Anhalt eine solche Attacke gegeben. In einem Kanal des Messengers Telegram hatte damals eine Gruppe behauptet, das Portal der Landesregierung "geschlossen" zu haben. Am Donnerstag hat die gleiche Gruppe auf dem Messenger behauptet, die Seiten der Polizeien von Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Brandenburg und Hessen "in den Winterschlaf" geschickt zu haben. Die Gruppe kommuniziert auf Telegram in Englisch und Russisch. Die Landespolizeidirektion Thüringen weiß nach eigenen Angaben von keiner Störung ihrer Seite.