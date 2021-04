In Sachsen-Anhalt haben sich mehr als 70 Initiativen, Vereine und Verbände zu einem parteiunabhängigen, zivilgesellschaftlichen Bündnis zusammengeschlossen. Es versteht sich als Ableger der Gruppe "Unteilbar", die nach den Ausschreitungen in Chemnitz 2018 eine Kundgebung mit rund 250.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Berlin initiiert hatte. Anlass für die Gründung des Ablegers in Sachsen-Anhalt sind die Landtagswahl am 6. Juni und die Sorge vor einem politischen Abdriften nach Rechts.