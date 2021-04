Tullner hatte Anfang Februar nach Gesprächen mit den Mitgliedern der CDU-Stadtratsfraktion in Halle getwittert, er könne versichern, dass keiner seiner Parteifreunde in Halle ein "wie auch immer geartetes Impfangebot" des Oberbürgermeisters angenommen habe . Schachtschneider hatte Tullners Darstellung später zurückgewiesen und ihm üble Nachrede vorgeworfen. Er habe zu keinem Zeitpunkt verneint, eine Impfung abgelehnt zu haben.

Anlass für die Diskussion war ein Zwischenbericht der Staatsanwaltschaft. Sie ermittelt im Zuge der Impfaffäre auch gegen Oberbürgermeister Wiegand. In dem an die Öffentlichkeit durchgestochenen Bericht war Wiegand schwer belastet worden. Zudem war die Impfung von Schachtschneider bekannt geworden. Der hallesche Stadtrat hatte Wiegand am Mittwochabend suspendiert. Kurz darauf hatte der CDU-Kreisverband Schachtschneider in einer Sondersitzung aufgefordert, seine Ämter niederzulegen.