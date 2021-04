Klingt nett und freundlich, sollte vor allem aber sachlich überdecken, dass Die Linke hier ein reines Wahlkampfmanöver abgeliefert hat. Schon am Wochenende nach der Kampagnenpräsentation hatte die Landesspitze erklärt, dass nie geplant war, das fragliche Plakat tatsächlich aufhängen zu lassen. Eine gezielte Provokation also, die mehr zum alten Image der "Protestpartei" als zum konstruktiven Kurs passt, den Spitzenkandidatin von Angern seit Monaten zu fahren versucht.

Die Parteispitzen verweisen da gerne auf den Tag vor der Kampagnenpräsentation. Am vergangenen Donnerstag fand im Landtag eine Debatte zu "Ost-West-Ungerechtigkeiten" 30 Jahre nach der Wende statt. Beantragt hatte die Die Linke und vorher der Landesregierung fast 230 Fragen zur Situation im Land gestellt.

Weil die Landesregierung es in der Corona-Pandemie aber nicht geschafft hatte, die zugrundeliegende Große Anfrage noch im Wende-Jubiläums-Jahr zu beantworten, fand die Debatte erst jetzt statt – mit einer 1.150 Din-A4-Seiten langen Antwort und einer Landesregierung, die in Person von Justizministerin Anne-Marie Keding (CDU) sich erst gar nicht groß auf eine Debatte einlassen wollte. In Sachsen hatte der CDU-Ministerpräsident Kretschmer der dortigen Linksfraktion wenigstens noch den Gefallen getan und Fragen nach Ostdeutschen in Führungsposition öffentlich als "kleinlich" bezeichnet.

Bildrechte: dpa Ich kann den Leuten in Sachsen-Anhalt nicht mehr erklären, dass sie mehr arbeiten und weniger verdienen als andere. Stefan Gebhardt, Landesvorsitzender Die Linke

Stefan Gebhardt, Parteivorsitzender, sagte am Mittwoch also, man habe das Thema "sehr seriös" bearbeitet, die Resonanz blieb aber bestenfalls überschaubar. Ein großes Echo brachte erst das Plakat. Das wäre allerdings wohl so oder so nicht komplett unter Verschluss geblieben.

"Ich kann den Leuten in Sachsen-Anhalt nicht mehr erklären, dass sie mehr arbeiten und weniger verdienen als andere", so Gebhardt. Die Zahlen, die er und von Angern in die Debatte führen, sehen in der Tat nicht gut aus. Arbeitnehmende in Sachsen-Anhalt arbeiten im Schnitt zwei Stunden länger als der Bundesdurchschnitt – und verdienen am Ende pro Stunde weniger als in westdeutschen Ländern. Auch die Armutsquote von fast 20 Prozent ist keine Zahl, die in stolzen Regierungsbilanzen auftaucht.

Das Kabinett Haseloff habe nichts dagegen getan, so der linke Tenor. Und der Ministerpräsident hat selbst nur einen einzigen Minister in seinen Reihen, der im Osten Deutschlands aufgewachsen ist.

Wie aber soll nun das genau geschehen, mit dem "Kommando-Nehmen" und der Angleichung der Lebensverhältnisse? Eva von Angern will ein Vergabe- und Tariftreuegesetz, das für öffentliche Vergaben in Sachsen-Anhalt künftig einen Mindestlohn von 13 Euro festschreibt. Davon, so wird argumentiert, würden vor allem regionale Unternehmen profitieren, weil ein Lohndumping von außerhalb nicht mehr möglich wäre. Auch kann sich von Angern Mentorenprogramme speziell für Ostdeutsche vorstellen.