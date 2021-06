Für die Partei Die Linke ist das noch immer zu wenig. Es gebe jetzt zwar inzwischen eine "anständige Zahl", heißt es, aber Thomas Lippmann, Fraktionsvorsitzender und bildungspolitischer Sprecher der Linken in Sachsen-Anhalt, sagt: "Wir haben das durchkalkuliert: Bei der jetzigen Schülerzahl kommen wir bei vernünftigen Annahmen etwa auf 2.200, die wir brauchen und deswegen haben wir das in unser Wahlprogramm auch reingeschrieben." Das Modell von pädagogischen Mitarbeitern sei etwas außergewöhnliches. Dieses gebe es gerade in Grundschulen nur in Sachsen-Anhalt, so Lippmann.