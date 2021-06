Die Grünen bekamen bei der Landtagswahl außerhalb Halles sonst nur in einem weiteren Wahlbezirk in Magdeburg die meisten Stimmen. Der AfD gelang das hingegen in 253 weiteren Bezirken. Zudem zog sie in 16 weiteren mit der CDU gleich. Die CDU wiederum hat in 1.901 Wahlbezirken die meisten Stimmen unter den Parteien bekommen. Die SPD erhielt in einem Wahlbezirk den höchsten Stimmenanteil, Linke und FDP schafften es hingegen in keinem der Urnenwahlbezirke, die anderen Parteien hinter sich zu lassen.