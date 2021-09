Natürlich spielt auch das Thema Gleichstellung in der Politik eine Rolle. "Die Koalitionspartner bekennen sich zur Förderung der paritätischen Beteiligung von Frauen und Männern auf allen politischen Ebenen", heißt es in dem Papier. Das Wort "Frau" kommt insgesamt 43 Mal vor. Und der "Mann"? Gerade einmal an drei Stellen – und das auch noch unvorteilhaft in einzelnen Begriffen: "unbemannt", "jedermann" und, ja, "Lehmann". Denn: Es geht unter anderem museumspädagogische Arbeit des Berend-Lehmann-Museums in Halberstadt.