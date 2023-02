Zudem fällt eine leichte Häufung an Leukämieerkrankungen unter jüngeren Menschen auf. Das liege an einer speziellen Leukämieform, der sogenannten akuten lymphatischen Leukämie, sagt der Hämatologe Kahl. Sie komme bis zum 20. Lebensjahr vermehrt vor. Männer trifft es häufiger als Frauen. Das gilt allerdings für die meisten Krebsarten. Warum das so ist, können Wissenschaft und Medizin noch nicht eindeutig beantworten.

Inwiefern Menschen durch ihren individuellen Lebensstil das Leukämierisiko beeinflussen können, ist bislang kaum erforscht. Christoph Kahl verteidigt die Wissenschaft an dieser Stelle. Dass kaum Risikofaktoren bekannt seien, liege nicht an schlechter Forschung, sondern an den Eigenheiten der Leukämie. "Es ist in den letzten zehn, fünfzehn Jahren ein enormer Fortschritt in der Forschung gemacht worden, der sich aber nicht in der Prävention niederschlägt, sondern in der Therapie", sagt der Hämatologe.