Auch habe er neue Sponsoren und Personen aus dem Bereich Wirtschaft und Showbusiness mit an den Tisch geholt. In vielen Gesprächen sei klar geworden, dass Böhm das Thema CSD und Queere Community sehr wichtig war.

Sebastian Böhm bleibe daher weiterhin eine Inspiration und ein wahres Vorbild. "Ein Vorbild an Freundlichkeit, Herzlichkeit und Aufgeschlossenheit. Ich hoffe, dass er als die strahlende, schillernde und lebensfrohe Person allen in Erinnerung bleibt, welche er war", so Deichsel.

Bei Instagram kommentierten auch Menschen, die Sebastian Böhm offenbar auch persönlich gekannt haben. "Lieber Sebastian, ich bin zutiefst erschüttert und traurig von deinem Tod zu erfahren", schreibt ein User. "Wir haben viel zusammen erlebt. Wir waren Nachbarn, waren in unserer Heimatstadt Magdeburg auf so vielen Events zusammen auf der Bühne. Erst vor wenigen Wochen haben wir über deinen gewonnenen Kampf gesprochen, den du im letzten Jahr so stark gefochten hast. Alles schien endlich ein gutes Ende zu nehmen. Aber es schien nur so."