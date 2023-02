Ein Projekt, das Elke Naujokat besonders am Herzen liegt: die jährliche Wanderung mit allen Mitgliedern, meist durch den Harz, immer mehrere Tage lang. Im Mai dieses Jahres wandern die Frauen zum zehnten Mal miteinander. "In all diesen Jahren gab es viele Momente, in denen wir zusammen gelacht und auch geweint haben", sagt Naujokat. "In solchen Situationen, wenn du gemeinsam an deine Grenzen gehst und das Erlebte mit der Krankheit noch einmal Revue passieren lässt, kommen die Emotionen hoch."