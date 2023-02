Laut Deutscher Krebsgesellschaft waren mindestens vier von fünf Menschen, die an Lungenkrebs gestorben sind, Raucher. Der Einfluss des Rauchens auf eine Lungenkrebserkrankung spiegelt sich auch in den einzelnen Bundesländern wider. Je mehr Menschen in einem Land rauchen, desto mehr Menschen erkranken in diesem Land an Lungenkrebs.