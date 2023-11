Bildrechte: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert

Gefahrguttransporter mit Flüssiggas A2 wieder frei: Umgestürzter Flüssiggas-Lkw nach Stunden geborgen

24. November 2023, 19:21 Uhr

Die A2 bei Burg im Jerichower Land ist wieder für den Verkehr freigegeben worden. Die Autobahn war zuvor nach einem Unfall mit einem Gefahrguttransporter für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt. Der mit Flüssiggas beladene Lkw war am Morgen in einer Baustelle umgestürzt. Die Bergung dauerte bis zum frühen Abend an. Es kam zu langen Staus.