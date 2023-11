Fast 3.000 Soldaten der Bundeswehr haben in Mahlwinkel (Landkreis Börde) nördlich von Magdeburg in dieser Woche den Ernstfall geprobt. Bei der Übung im Einsatz waren auch rund 1.300 Fahrzeuge. Mit dabei waren zudem auch Soldaten und Fahrzeuge des Logistikregiments in Burg (Jerichower Land).