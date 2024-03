Dolly wurde im vergangenen Jahr mit sechs Beinen in Sachsen geboren. Ein Bein wurde bei einer Operation abgenommen.

Seit Dezember ist Dolly auf einem Lebenshof in Walbeck im Landkreis Börde zu Hause, wo auch andere Tiere mit Beeinträchtigung leben.

Warum Dolly mehr Beine als üblich hat, weiß niemand ganz genau.

Als Patricia Schäfer-Pulch mit dem Futter lockt, ist Dolly schnell zur Stelle. Trotz ihres fünften Beins. Mit ihrem besten Freund, Lamm Benny, steckt sie wenige Sekunden später schon mit der Schnauzte im Futternapf.

Schwieriger Start in Walbeck

Seit Dezember ist Dolly auf dem "Lebensmuht"-Hof in Walbeck im Landkreis Börde zu Hause. Zuvor wurde sie in der Tierklinik der Universität Leipzig behandelt. "Als wir sie abgeholt haben, hat sie hier nur geschrien wie am Spieß", erzählt Patricia Schäfer-Pulch, die den Hof mit ihrer Familie führt. Das Problem: Dolly habe ihre Klinik-Freundin Wilma vermisst. Die Tierklinik stimmt deshalb zu, dass auch Wilma wenig später nach Walbeck umziehen darf. Seitdem das Duo wieder vereint ist, sei alles super.

Operation in Leipzig

Geboren wurde Dolly im Februar vergangenen Jahres im Schafstall von Bernd Tinter in Torgau, Sachsen. Das Lamm hatte damals sechs Beine. Eines der Beine behinderte Dolly beim Laufen. Dieses Bein wurde ihr im Sommer 2023 bei einer Operation in der Tierklinik der Universität Leipzig abgenommen. Finanziert wurde diese Operation durch Spenden. Mit am OP-Tisch stand Lilli Bittner-Schwerda von der Klinik für Klauentiere. Warum die Tierärzte Dolly nicht erneut operierten und das zweite zusätzliche Bein entfernten? "Da sie vom Bewegungsablauf sehr, sehr gut klargekommen ist."

Dolly scheint sich mit ihren fünf Beinen arrangiert zu haben. Während Benny weiter den Futternapf leert, ist sie ins Heulager weitergezogen. Das liegt direkt gegenüber von ihrem Stall. Den teilt sich Dolly unter anderem mit Ada, dem weißen Kalb mit Herzfehler. Insgesamt leben 60 Tiere auf dem privaten Lebenshof. "Das sind hauptsächlich Nutztiere, die wirklich aus Milch- oder Schlachtbetrieben kommen, die irgendwo gerettet worden sind, meistens mit starken Beeinträchtigungen in Form von körperlich oder krank", sagt Patricia Schäfer-Pulch. Bildrechte: MDR/ Katharina Michel

Unterwegs auf drei Beinen

Wenn Dolly auf dem Hof unterwegs ist, fällt ihr ungewöhnlicher Gang auf. Dolly laufe auf drei Beinen, erklärt Patricia Schäfer-Pulch. Unnütz sind die anderen beiden aber nicht. "Also das eine, was nach vorne weggeht, da steht sie drauf. Und das andere, was nach hinten weggeht, benutzt sie zum Liegen, das sie nicht umkippt und zum Aufstehen", sagt Patricia Schäfer-Pulch. Und trotz des ungewöhnlichen Gangs: Schmerzen habe Dolly nicht. "Sie kann auch richtig schnell laufen und auch springen. Das würde sie mit Schmerzen nicht machen." Sie lege sich aber häufiger hin als ihre Artgenossen, um das gesunde Bein zu schonen.

Dase es Dolly gut geht, bestätigt auch Tierarzt Eugen Bulich, der Dolly behandelt. "Das Tier zeigt keine Beschwerden oder Schmerzen". Und auch die letzte Untersuchung sei ohne besonderen Befund gewesen. Für langsame Bewegungen nutzte Dolly sogar vier Beine, sagt der Tierarzt.

Weitere Behandlung notwendig

Besondere Betreuung braucht Dolly trotzdem. Heute ist Tierphysiotherapeutin Kerstin Urban da. Während Patricia Schäfer-Pulch Dolly festhält, tastest sie Beine und Körper ab. "Das Problem ist natürlich nicht immer nur das beeinträchtigte Bein, sondern auch das Bein, auf dem sie stützt, das muss natürlich mehr Last aufnehmen." Das gesunde Vorderbein vor Überlastung und Einschränkungen zu schützen, sei die Herausforderung bei der Betreuung von Dolly, sagt Patricia Schäfer-Pulch. Für Dollys Gesundheit scheinen sie nichts unversucht zu lassen: Zusatzmittel im Futter, Physiotherapie und alternative Behandlungsmethoden wie Lasertherapie, ein Verfahren aus der naturkundlichen Erfahrungsmedizin, wie Kerstin Urban auf ihrer Webseite erklärt. Auch über eine Orthese für das gesunde Bein denke man nach. Bildrechte: MDR/Katharina Michel

Vermutlich Zelle "außer Rand und Band"

Warum Dolly mehr als vier Beine hat, weiß niemand ganz genau. "Das wahrscheinlichste: Eine Laune der Natur. Es ist sozusagen eine Zelle außer Rand und Band geraten und hat zwei Extra-Beine gebildet", sagte Lilli Bittner-Schwerda im Sommer 2023 dem MDR. Eine Virusinfektion, fügt sie heute hinzu, sei eher unwahrscheinlich, darauf habe man Dolly getestet. Bis auf die zusätzlichen Beine habe man in der Klinik keine Probleme bei dem Schaf feststellen können. Grundsätzlich seien solche Fehlbildungen sehr selten. "So einmal im Jahr, alle zwei Jahre sehen wir in der Klinik mal ein Kalb mit fünf Beinen oder sechs Beinen, aber bei einem Schaf war das das erste Mal."

Dolly bleibt fünfbeiniges Schaf