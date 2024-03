Unbekannte Täter haben in Haldensleben im Landkreis Börde mehrere verfassungsfeindliche Symbole im Stadtgebiet gesprüht. Nach Angaben der Polizei Magdeburg zählt dazu eine rund 25 Quadratmeter große Reichsflagge mit Hakenkreuz in der Mitte. Ähnliche Symbole hätte die Polizei auch auf Stromkästen entdeckt. Die Symbole seien am Donnerstag und Freitag offenbar mit Sprühfarbe angebracht worden.