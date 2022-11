Wer Geld an alle verteilt, hilft am Ende auch den Falschen, so sieht es Reint Gropp. Der Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle ist der wohl prominenteste Kritiker des Gaspreis-Deckels. Gropp argumentiert, ein Villenbesitzer erhalte mit dem Deckel mehr Staatsgeld als eine Rentnerin mit Einraumwohnung.

Bei vielen Unternehmern, die landauf, landab um Hilfe bitten, kommen solche Aussagen nicht gut an. In besseren Zeiten standen die Ökonomen auf ihrer Seite, ob es nun um Steuererleichterungen oder die Kritik am Mindestlohn ging. Doch bei den Milliardenhilfen in der Energiekrise ist es mit der Verbundenheit vorbei. Auch Rolf Langhammer sagt, man müsse Insolvenzen auch mal in Kauf nehmen. Der 75-Jährige war viele Jahre Vizepräsident am Institut für Weltwirtschaft in Kiel.