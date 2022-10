Doch die Herstellung kostet viel Energie. Und die steigenden Energiepreise bringen Paur in immer größere Not: "Unsere Wettbewerber sind hauptsächlich in Asien: Südkorea, aber zunehmend auch in China." Deren Wettbewerbsvorteil liege ungefähr bei 2.000 Euro je Tonne. "Wenn wir keinen international wettbewerbsfähigen Preis bekommen, dann schaut es ziemlich schlecht für die Zukunft aus", sagt Paur.