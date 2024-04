Abellio: Zugausfälle zwischen Halberstadt und Blankenburg

Zwischen Halberstadt und Blankenburg (Landkreis Harz) fallen in der kommenden Woche Züge aufgrund von Bauarbeiten aus. Wie der Zugbetreiber Abellio mitteilte, führt der Schienennetzbetreiber am Dienstag (30.04.), Mittwoch (01.05.) sowie am Samstag (04.05.) und Sonntag (05.05.) Bauarbeiten an der Strecke durch. Der Schienennetzbetreiber DB Netz AG wolle auf der Strecke Schwellen auswechseln.