Haftbefehl erlassen Mann bei Streit in Klein Wanzleben erstochen

In Klein Wanzleben im Landkreis Börde wurde am Freitag ein 42-Jähriger bei einem Streit erstochen. Ein 36 Jahre alter Beschuldigter wurde wegen des Verdachts auf Totschlag festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.