Zwei schwere Metalltüren führen in den kleinen, hellen Raum. Das warmweiße Licht schafft eine gemütliche Atmosphäre. Es ist still, man kann die sprichwörtliche Stecknadel fallen hören. Dann startet auf dem Fernseher an der Wand eine Filmsequenz: Eine junge Frau mit rotem Kopfschutz steht im Boxring und fordert jemanden zum Kampf auf. "Just two minutes", ruft sie. Gespielt wird sie von Luise Großmann. Die gebürtige Wolmirstedterin steht an diesem Dezembernachmittag auch vor dem Fernseher in einem Berliner Tonstudio und synchronisiert sich selbst.

Bildrechte: MDR/Fabienne von der Eltz