Sophie Charlotte Militzer hat schon mehrmals an den Kursen teilgenommen. Bevor sie zu ihrem Schauspielkurs für Fortgeschrittene in einen Bungalow geht, erzählt sie noch, dass Arendsee für sie ein immer ein Höhepunkt ist. "Ganz besonders ist erstmal der Ort mit den Bauwägen und dem See. Eine Woche hat man Zeit, ist zusammen, zieht an einem Strang. Das ist immer ein ganz besonderer Zauber. Ich bin sehr gespannt, was es diesmal für Drehbücher geben wird und was für Filme herauskommen. Das ist ja immer sehr unterschiedlich und immer wieder eine Überraschung."



Im Jugendfilmcamp Arendsee laufen derzeit zwei Kurse parallel: der "Starter-Kurs" mit 22 Kindern im Alter von 12 bis 15 Jahren und der "Classic-Kurs" mit 44 Jugendlichen ab 16 Jahren. Darüber hinaus lernt eine Gruppe in dieser Woche in einem Spezialkurs mit dem Jazzmusiker Rüdiger Krause, wie man Filmmusik erstellt. "Die Teilnehmenden denken sich die Musik komplett selbst aus. Und am Schluss wird sie in den Film eingefügt und dann der Präsentationsnacht vorgespielt", sagt er.

Hier produzieren Jugendliche seit vielen Jahren eigene Filme. Bildrechte: MDR/Aud Merkel