In Magdeburg haben am Freitag die Aktionswochen zum Christopher Street Day (CSD) begonnen. Zum Auftakt wurden am Nachmittag von Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) mehrere Regenbogenflaggen am Rathaus gehisst. Das Motto des diesjährigen CSD lautet "Queer Europe – Never Gonna Give You Up".