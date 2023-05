In Halberstadt im Landkreis Harz sollen in den kommenden Jahren bis zu 212 Eurocity-Waggons aus der Schweiz saniert werden. Der Großauftrag der Schweizerischen Bundesbahn ist an die dort ansässige Firma Verkehrs Industrie Systeme GmbH (VIS) gegangen. Das Auftragsvolumen liege bei 80 Millionen Euro, sagte VIS-Geschäftsführer Ronald Krahl im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT.