Die Mitte der Achtzigerjahre elektrifizierte Hauptbahn zwischen Magdeburg und der Altmark soll perspektivisch weiter an Bedeutung gewinnen. So ist sie nach Plänen der Bahn Teil des sogenannten "Ostkorridors Nord" nach Halle (Saale), der Bahnverbindung zwischen den norddeutschen Seehäfen und dem Wirtschaftsraum Mitteldeutschland. Die Trasse soll bis in die Dreißigerjahre ausgebaut werden, unter anderem mit neuen Überholgleisen, modernerer Sicherungstechnik und neuen Bahnübergängen. Auch die Streckengeschwindigkeit soll perspektivisch angehoben werden – von derzeit 120 km/h auf maximal 160 km/h.