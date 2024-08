Das "neue" Harzer Bergtheater hoch über Thale auf dem Hexentanzplatz nimmt zusehends seine endgültigen Konturen an. Was wie eine Skisprungschanze anmutet, ist in Wahrheit der nördliche Tribünenanbau. Zusammen mit den zusätzlichen Rängen oberhalb der alten Tribüne sollen künftig exakt 1.903 Zuschauerinnen und Zuschauer Platz finden, meint der Intendant der Freilichtbühne, Ronny Große. "Das Geburtsdatum des Bergtheaters 1903, das ist ganz witzig", fügt er schmunzelnd hinzu.

Etwa in puncto Licht- und Ton-Konzept: Während das klassische Bühnenbild mit gemauerten Häuschen und Türmchen bestehen bleiben soll, will das Bergtehater mit "modernsten audiovisuellen Effekten arbeiten, die den Zuschauer mit ungeahnten Eindrücken überraschen", meint Große. Beweisen kann er das noch nicht, denn die Licht- und Tonmasten sind noch genauso kalt und nackig wie die Sitztribünen. Die Technik werde nun aber nach und nach eingerichtet – auch im neuen Front of House (FOH), ganz oben über den Zuschauerrängen. Der FOH wird also das technische Gehirn für Sound und Beleuchtung. Das Herz aber soll unten auf der Bühne schlagen, das künstlerische Herz.