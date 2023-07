Die Idee zu dieser Naturbühne entsteht 1902, berichtet der Thalenser Geschichtslehrer und Heimatforscher Heiko Golla. Der Maler Hermann Hendrich lässt am Hexentanzplatz für seine Kunstwerke 1901 die sogenannte Walpurgishalle errichten. In ihr werden bis heute seine monumentalen Walpurgisnacht-Gemälde präsentiert. Es sind Motive aus Goethes Faust und anderen Walpurgissagen. Hendrich will damals unbedingt auch dazu passende mystische Theaterstücke vor seiner Halle aufführen. Deshalb habe er Rat beim Dichter und Theaterkritiker Ernst Wachler gesucht, der sich sehr für Naturbühnen interessiert habe, so Golla.