Landkreis Harz: Vergangene und zukünftige Situation Bisher gab es im Landkreis Harz eine Besonderheit, denn er ist ein Zusammenschluss der früheren Landkreise Quedlinburg, Wernigerode und Halberstadt. Während im Landkreis Halberstadt zahlreiche Windkraftanlagen entstanden, beschlossen bereits in den 1990er Jahren die damaligen Kreistage in Quedlinburg und Wernigerode, in ihren Landkreisen keine Windräder zu gestatten, wegen der Natur und weil der Harz Tourismusziel ist, so die damalige Begründung. Doch nun muss auch der Harzkreis gesetzliche Forderungen nach Flächen für Windkraftanlagen erfüllen.



1,2 Prozent der Flächen im Landkreis Harz sollen in spätestens zweieinhalb Jahren für Windräder ausgewiesen sein. Bis Ende 2032 sollen es besagte 1,6 Prozent sein. Bisher stehen Windparks nur in großem Abstand zum Gebirge. Geht es nach dem Willen der inzwischen zahlreichen Anti-Windradinitiativen, soll das auch so bleiben.