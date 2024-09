Die Stadtverwaltung in Havelberg hat sich lange auf das Bauen im Wald vorbereitet und will nun durchstarten. Bis 2030 könnten mehr als 20 Windräder auf Ackerflächen und im Wald nördlich der Stadt aufgestellt werden. Der vorgesehene Waldabschnitt sei ein Wirtschaftswald, kein natürlich gewachsener Mischwald und somit für Windkraft zugelassen.

Bürgermeister Matthias Bölt schiebt ein Haushaltsloch von ca. 1,5 Millionen Euro vor sich her. Die will er nicht durch Steuern von den Bürgern holen. "Was ich sowieso grundsätzlich gut finde, ist, wenn man einen ökologischen Weg einschlägt, Energie zu gewinnen, und dass wir als Kommune Sachen für unsere Bürger auch umsetzen können, ohne sie über Gebühr zu belasten." Jedes Windrad könnte 30.000 bis 100.000 Euro pro Jahr in die Stadtkasse spülen.