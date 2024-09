Laut Kreisbrandmeister Lohse laufen derzeit intensive Gespräche mit der Landesluftfahrtbehörde in Sachsen-Anhalt. "Wir können unter Umständen in Kürze einen Ausweichflughafen in Hasselfelde nutzen", sagte Lohse MDR SACHSEN-ANHALT. Das würde helfen, die Löschflugzeuge noch effektiver einzusetzen: "Wir könnten vom Wasserbetanken bis zum Abwerfen erheblich schneller werden." Am Brockenmassiv sind seit dem frühen Morgen mehrere Löschflugzeuge und Hubschrauber im Einsatz, darunter ist auch das Löschflugzeug, das der Landkreis Harz extra angeschafft hatte, um bei größeren Waldbränden schnell reagieren zu können. Der aktuelle Brand zeige, wie notwendig das Löschflugzeug sei, sagte der Oberbürgermeister von Wernigerode: "Man braucht Unterstützung aus der Luft. Insofern war das eine gute Investition.