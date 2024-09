Die Frage nach der Ursache des Feuers am Brocken ist weiter unklar. Wernigerodes Oberbürgermeister Tobias Kascha sagte MDR SACHSEN-ANHALT, man müsse die Ursache schnellstmöglich ermitteln. Dann könne man an Lösungen arbeiten. Kascha verwies auch darauf, dass die Brandursache für das große Feuer vor zwei Jahren noch nie zweifelsfrei bewiesen werden konnte. Bei den neuen Ermittlungen müssten neben Brandstiftung auch die Harzer Schmalspurbahnen als möglicher Auslöser ins Auge gefasst werden.

Am Brocken soll die Waldbrand-Lage am Morgen neu bewertet werden. Das teilte die Leitstelle der Feuerwehr im Landkreis Harz MDR SACHSEN-ANHALT mit. Am Montagabend wurde die Zahl der eingesetzten Kameraden deutlich zurückgefahren, nachdem tagsüber noch einige Glutnester gelöscht wurden. Der Waldbrand am Brocken ist unter Kontrolle – auch dank der Regenfälle seit der Nacht zu Montag.