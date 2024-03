Nach dem Fund mehrerer toter Schafe auf einem Hof in Heiligenthal, einem Ortsteil von Gerbstedt im Kreis Mansfeld-Südharz, sind die weiteren Tiere des Hofs nun offenbar unter besseren Bedingungen untergebracht. Wie das Veterinäramt nach einer erneuten Kontrolle des Hofes am Dienstag mitteilte, hat der Halter alle Anordnungen der Behörde umgesetzt. Demnach sind alle Tiere nun in einem anderen, sauberen Stall, wo sie frisches Wasser, Futter und Heu haben.