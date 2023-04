Gernroder haben Sorge, dass es wieder nichts wird

Lange haben sich die neuen Eigentümer über ihre Pläne ausgeschwiegen. "Nun, wir wollten erst die uneingeschränkte Befürwortung durch den Stadtrat haben, ehe wir an die Öffentlichkeit gehen", entschuldigt sich Sascha Hellweg. Allerdings hat diese Haltung die Gerüchteküche unter den Gernroder Bürgern tüchtig angeheizt. Sie sind "gebrannte Kinder", die nicht mehr alles glauben, berichtet Regina Simon, die ehemalige Bar- und Restaurantleiterin des Heckert-Heimes.

Regina Simon arbeitete und lebte im Heckert ab 1978 und war u.a. Restaurantleiterin. Bildrechte: MDR/Katja Herr

"Die Jahre nach der Wende waren die schlimmsten. Wir sind mit Investoren so oft verarscht worden. Die wollten nur die Fördergelder und haben uns Arbeitsplätze versprochen. Was im Heckert-Heim nach der Schließung alles entstehen sollte – eine Finanzfachhochschule, eine Krebsklinik, ein Kurzentrum. Da warten wir heute noch drauf."

Große Enttäuschung über gescheiterte Versuche

Am Ende ist das alles nichts geworden, die Bewerber sind abgesprungen oder untergetaucht. In der Krebsklinik sollten 4.000 Arbeitsplätze geschaffen, das Kurzentrum von einem Förderverein zur Erforschung der holistischen Reha betrieben werden. Die Stadtväter von Gernrode lernen mit jedem Scharlatan dazu. Und entscheiden sich gegen den Verkauf an dubiose Interessenten.

Detlef Kunze steht vor der Büste "Familie", die mal am Heckert-Heim aufgestellt war. Er selbst war ab 1990 im Stadtrat und von 2008 bis 2015 Bürgermeister von Gernrode. Bildrechte: MDR/Katja Herr

Detlef Kunze saß damals im Stadtrat und erinnert sich schmerzlich: "Mich hat damals unwahrscheinlich persönlich berührt, dass da auf einer Investoren- Veranstaltung ein schon seit einiger Zeit Arbeitsloser aufgesprungen ist und sagte: "Ich bin bereit, ich komme sofort morgen." Da dachte ich: "Moment, Moment, geht's erstmal ruhig an. Doch es wurde gar nichts ruhig angegangen. Das war für uns eine kalte Dusche, als es plötzlich hieß: Nein, die haben sich zurückgezogen. Gründe wurden dann nicht genannt. Das sind so Enttäuschungspunkte, die die Menschen hier nicht so schnell vergessen."

Mit der Schließung ging alles den Bach runter

Regina Simon ist auch nach dreißig Jahren noch sauer. "Wir Mitarbeiter haben oben im Heckert mit einer kleinen Gruppe zusammengesessen. Wir wollten das Heim selbst übernehmen. Zu dem Zeitpunkt war das noch ein volles Haus. Sicherlich wäre niemand damit reich geworden, aber wir hätten das Haus offengehalten und vielleicht auch ein bisschen die Infrastruktur von Gernrode damit gerettet. Denn nach dem Ende ist alles den Bach runtergegangen, alle Restaurants, alle Geschäfte. Der letzte Bäcker hat gerade geschlossen. Hier ist nichts mehr."

Inzwischen gibt es im Heckert viele Graffiti. Bildrechte: MDR/Katja Herr

Damals sind sie mit einer kleinen Abordnung zum Bürgermeister gegangen, wollten ihn vom Eigenbetrieb mit einer GmbH überzeugen. Aber im Rathaus setzte man auf neue, windige Investoren aus dem Westen.

Ehemalige Mitarbeiter bleiben skeptisch

So gibt es bis heute zwei Fraktionen in Gernrode: die Optimisten und die Pessimisten. Am Heckert scheiden sich die Geister. Detlef Kunze, ein paar Jahre Bürgermeister von Gernrode, gehört zu den Optimisten. "Wissen Sie, im Harz geht es ja durch unsere Berge grundsätzlich bergauf", lacht er.

Kunze führt uns zu den drei alten FDGB-Ferienheimen, die Gernrode zu DDR-Zeiten hatte. Das Heckert ist verkauft, das Stubenberg-Hotel hat gerade den Besitzer gewechselt und soll auch saniert werden. Und das ehemalige Ferienheim "Freundschaft" ist zwar abgebrannt, aber die Fläche wird heute wieder bewirtschaftet.

Die Freitreppe im verfallenen Heckert-Heim Bildrechte: MDR/Katja Herr