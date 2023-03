Neufert-Bau "Lost Place" in Weißwasser ist wieder standfest

Es ist geschafft: "Das gesamte Haus ist trocken und statisch gesichert", sagt Holger Schmidt und lässt zufrieden den Blick durch das schummrige Mittelgeschoss gleiten. Einzig die kleinen Fenster und eine Wand aus Glasstein spenden Licht. Strom gibt es in dem verlassenen Lagerhaus an der Schmiedestraße in Weißwasser nicht. Doch in das Industriedenkmal soll nach und nach wieder Leben einziehen, so das Ziel der Vereins Neufert-Bau Weißwasser e.V. "Denn es ist ein ganz besonderes Gebäude und wir wollen es für die Nachwelt erhalten", betont Vereinschef Schmidt.

Es ist ein ganz besonderes Gebäude und wir wollen es für die Nachwelt erhalten. Holger Schmidt Vereinschef

Holger Schmidt ist Professor für Stadtumbau an der Uni Kaiserslautern. Privat setzt er sich für den Erhalt architektonischer Zeitgeschichte ein. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Der Architekt Ernst Neufert, der einige Zeit in Weißwasser arbeitete, hatte das sechsstöckige Lagerhaus samt Verladehalle in den 1930er Jahren für die Vereinigten Lausitzer Glaswerke entworfen. Man kann es als eines der ersten Logistikzentren bezeichnen. Es ist ganz in der Bauhaustradition schlicht und durchdacht funktional, wie Vereinsmitglied Roland Ladusch, ein Architekt aus Weißwasser, erklärt.

Die Bauentwurfslehre von Ernst Neufert ist das Standardwerk für alle Architekten. Roland Ladusch Vereinsmitglied

Neufert sei ein Normenfetischist gewesen. Egal ob Regalhöhe, Abstände bei der Treppengestaltung oder die Breite von Parkplätzen, für alles formulierte er Richtlinien. Diese seien bis heute in der Architekturplanung aktuell, wie Ladusch sagt: "Die Bauentwurfslehre von Ernst Neufert ist das Standardwerk für alle Architekten."

Der Neufert-Bau in Weißwasser wurde Mitte der 1930er Jahre als zentrales Lager- und Versandgebäude der Vereinigten Lausitzer Glaswerke gebaut. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Bau war in der DDR ein Lager vom Konsum