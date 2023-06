Das Feuer war am Sonntagnachmittag auf dem Königsberg, einer Nebenkuppe des Brockens, ausgebrochen. Laut Kreisbrandmeister Lohse hatten etwa zwei Hektar Wald bei Schierke in Flammen gestanden. Durch den Wind konnte sich das Feuer demnach zunächst schnell ausbreiten. Noch am Abend hatte die Stadt Wernigerode mitgeteilt, dass der Brand laut Feuerwehr unter Kontrolle sei.

Als Wasserentnahmestellen für die Luftfahrzeuge stand der Schnei-Teich auf dem Wurmberg und die Zillierbachtalsperre bei Wernigerode zur Verfügung. Um das Feuer unter Kontrolle zu bringen, wurden bis zum Sonntagabend bereits etwa 35.000 Liter Löschwasser aus der Luft abgeworfen. Rund 120 Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW, Polizei und Nationalpark waren zeitweise im Einsatz.

Offenbar keine Verletzten

Bildrechte: Telenews Network

Über Verletzte ist aktuell nichts bekannt. Nach Angaben der Stadt Wernigerode wurden am Sonntag etwa 100 Menschen in Sicherheit gebracht, weil sie sich in der Nähe des Brandes aufgehalten hatten. "Die Menschen wurden mit Bussen evakuiert, damit sie sicher vom Berg runterkommen. Der Bahnverkehr ist eingestellt, weil auch von den Schienen Gefahr ausgehen kann", so die Stadtsprecherin.