Katleen Henkel ist seit 2016 Elternsprecherin an der Staatlichen Grundschule in Schmalkalden. Vor ungefähr einem Jahr war ihr und den Lehrern an der Schule der Kragen geplatzt. Als nämlich eine ganze Klasse nach Hause geschickt wurde, weil die Lehrer fehlten. Damals waren die Eltern in ihrer Not an die Öffentlichkeit gegangenen. Und die Lage heute? "Ist sogar noch schlimmer geworden", sagt die Elternsprecherin. Denn statt nur einer Klassenlehrerin fehlen momentan sogar zwei.

Katleen Henkel ist Elternsprecherin der Staatlichen Grundschule in Schmalkalden. Für Töchterchen Marla sieht sie ebenfalls einen Lehremangel voraus. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Erzieher unterrichten

Anders als im vergangenen Jahr werden die Kinder aber nicht nach Hause geschickt. "Immerhin", so Henkel. "Sie werden in der Schule betreut, beaufsichtigt. Ich weiß nicht, ob ich beschult sagen darf, aber man versucht, den Kindern was nahezubringen durch Reserve-Pädagogen", so Henkel. Laut Henkel übernehmen Erzieher den gerade in der Schuleingangsphase so wichtigen Unterricht in den Hauptfächern Mathematik und Deutsch.

Obwohl die Lehrer seit Jahren immer nur Löcher stopfen, versuchen sie ihr Bestes. Katleen Henkel Elternsprecherin

Um Lehrer zu sparen, wurde in der Klassenstufe drei eine Klasse aufgelöst und die Kinder auf die anderen Klassen verteilt. Das bedeutet Klassenstärken von meist 29 Kindern. "Keine einfache Aufgabe für die Lehrer. Zumal immer mehr Flüchtlingskinder besonders betreut werden müssen", so Henkel. Irgendwer bleibe immer auf der Strecke. "Neben den Kindern, die langsamer lernen, gibt es auch solche, die sich im Unterricht langweilen und noch weiter gefördert werden könnten."

Inzwischen fehlen an der Staatlichen Grundschule in Schmalkalden zwei Klassenlehrerinnen. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Kein Sport und auch kein Englisch

Henkels Sohn Arthur geht in die dritte Klasse. Seit Schuljahresbeginn hatte er keine einzige Sport- und auch keine einzige Englischstunde. Solche Beispiele ließen sich endlos finden. "Ich mag mir gar nicht ausdenken, was das für die Laufbahn der Kinder bedeutet", so die dreifache Mutter. Trotzdem ist Henkel dankbar für das Engagement der Lehrer. "Obwohl sie seit Jahren immer nur Löcher stopfen, versuchen sie ihr Bestes."

Und auch das Schulamt Südthüringen hilft laut Elternsprecherin, wo es kann. Seit über einem Jahr gibt es laut Henkel fast schon eine Standleitung zum Amtsleiter Michael Kaufmann. Auch er kann sich die Lehrer leider nicht backen. Aber immerhin scheint Besserung in Sicht.

Gemeinsam mit dem Schulamt Südthüringen suchen Eltern und Lehrer in Schmalkalden nach einer Lösung für die fehlenden Pädagogen. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Neue Lehrer in Sicht

Nach Angaben eines Sprechers im Bildungsministerium werden ab dem 1. November zwei der drei offenen Stellen an der Grundschule besetzt. Zwei Lehramtsanwärterinnen werden dann laut Ministerium in das Beamtenverhältnis übernommen. Die dritte freie Lehrerstelle ist ausgeschrieben. Sobald sich ein geeigneter Bewerber findet, werde der eingestellt, heißt es aus dem Ministerium.