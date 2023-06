An beliebten Orten Probleme mit Trinkern: Halberstadt erlässt Alkoholverbot

An beliebten Orten in Halberstadt gilt bis Oktober ein Alkoholverbot. Eine entsprechende Allgemeinverfügung hat Oberbürgermeister Szarata am Freitag unterschrieben. Schon 2019 hatte die Stadtverwaltung so versucht, für Ordnung zu sorgen.