Ehrung Queer im 18. Jahrhundert: Halberstadt erinnert an Catharina Linck

Hauptinhalt

28. Juni 2024, 03:00 Uhr

Die Lebensgeschichte von Catharina Margaretha Linck klingt unglaublich: Im 18. Jahrhundert lebte sie als Mann und zog so in den Krieg, heiratete später in Halberstadt eine Frau. Doch am Ende wurde Linck von der eigenen Schwiegermutter enttarnt und 1721 hingerichtet. Mehr als 300 Jahre später wird sie nun erstmals in Halberstadt gewürdigt. Am Ort der Hinrichtung erinnert eine Gedenkplakette an ihr Schicksal. Außerdem erzählt das Harztheater im Stück "Ich bin dann er" Lincks bewegtes Leben.