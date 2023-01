Das Unternehmen Daimler Truck siedelt sich in Halberstadt im Landkreis Harz an. Das hat die Investitions- und Marketinggesellschaft des Landes MDR SACHSEN-ANHALT mitgeteilt. Pressesprecherin Frauke Flenker-Manthey sprach von einem "Paukenschlag zum Jahresanfang". Einzelheiten würden in der kommenden Woche bei einer Pressekonferenz im Rathaus in Halberstadt bekanntgegeben.