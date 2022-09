Insgesamt will das Unternehmen 225 Millionen Euro in Bernburg investieren. Ab 2024 sollen täglich 19.000 Pakete an mehr als 30.000 Kunden versandt werden. Neben dem Vertrieb baut Avnet in Bernburg auch eine Programmiereinheit auf, die Chips nach Kundenwünschen entsprechend programmiert. Insgesamt sollen in Bernburg 700 Arbeitsplätze entstehen. Das Gewerbegebiet bietet zudem die Chance, dass Avnet wachsen kann, was an anderen Standorten des Konzerns in Europa nicht möglich ist.