Ansiedlung Florida-Eis: Fabrikbau in Schönebeck soll im Frühjahr 2023 starten

Bildrechte: MDR/punctum.Fotografie/Alexander Schmidt

Im März hatte die Berliner Kultmarke Florida-Eis angekündigt, in Schönebeck eine neue Eisfabrik bauen zu wollen. Nun stehen Details fest: Anfang des kommenden Jahres soll es mit dem Bau losgehen – 2024 geht das Werk in Schönebeck den Plänen zufolge in Betrieb. Laut Geschäftsführung entstehen vor Ort bis zu 250 Jobs.