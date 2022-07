Im Jahr 1886 wurde der Harzklub gegründet. Seine Aufgabe sah er darin, bei der Erschließung des Harzes für Wanderer und den Fremdenverkehr zu helfen. Später kam die Brauchtumspflege hinzu, und bereits 1907 wurde der Naturschutz als wichtiges Ziel in die Satzung aufgenommen. Damals wurde nach und nach ein Netz von Wanderwegen angelegt und ausgeschildert, samt Schutzhütten, Raststellen und Ruhebänken.



Seitdem pflegen die Harzklub-Mitglieder dieses Wegenetz. Das entstand zunächst in Form von Verbindungswegen zwischen Bahnhöfen. Vor einhundert Jahren reisten die Menschen mit der Eisenbahn an, wanderten eine Strecke und nutzten dann für die Heimfahrt wieder den Zug. Der Harzklub erfasste diese Wege in alphanumerischer Form. Bis heute sind die Wege in den Wanderkarten mit Bezeichnungen wie 9D oder 55B versehen.



Mit der Zunahme des Individualverkehrs wollten immer mehr Wanderer wieder an den Ausgangspunkt ihrer Tour zurück. Es entstanden Rundwanderwege. Vor einigen Jahren kamen dann Themenwanderwege hinzu – Harzer Hexenstieg, Grenzwanderweg, Liebesbankweg, Teufelsstieg, um nur einige zu nennen.