Trotz wechselhaften Sommerwetters und teils kühler Temperaturen hätten zahlreiche Besucher den Weg zum Harzturm gefunden. "Ich bin stolz auf mein Team, das die Volleröffnungsphase mit so viel Engagement begleitet hat," sagte Hannes Mairinger, der Leiter des Harzturms, MDR SACHSEN-ANHALT. Besonders die 110 Meter lange Rutsche begeistere Besucher aller Altersgruppe, der älteste "Rutscher" bislang sei stolze 89 Jahre alt gewesen. Die Schnellsten würden in nur 12 bis 14 Sekunden nach unten gleiten.

Torfhaus ist mit 812 Metern die höchste Ortschaft im Oberharz, der Brocken ist in Sichtweite. Neben zwei Aussichtsplattformen bietet der Harzturm den Skywalk mit Glasboden in 45 Metern Höhe. Der Aufstieg ist zu Fuß über Treppen oder mit dem Fahrstuhl möglich, der Abstieg auch per Rutsche. Zudem gibt es ein Restaurant und einen Souvenirshop. Der Bau der neuen Attraktion hat rund zehn Millionen Euro gekostet, Land und Bund gaben rund 1,4 Millionen Euro Fördergelder dazu.