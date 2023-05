Neue Touristenattraktion Harzturm in Torfhaus öffnet erst im Sommer

Der Harzturm, der in Torfhaus gebaut wird, soll der höchste Aussichtsturm Deutschlands werden. Er soll insgesamt 65 Meter in den Himmel ragen. Wegen verschiedener Probleme wie gestiegener Kosten und Lieferengpässen, hat sich der Eröffnungstermin schon mehrfach verschoben. Aktuell rechnet die Harzturm GmbH damit, dass die Bauarbeiten bis Ende Juli oder Anfang August abgeschlossen sein werden. Der neue Turm soll in den ersten zwei Jahren bis zu 180.000 Besucher anziehen.