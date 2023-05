Nach langem Warten Erste "Hexenampel" leuchtet in Wernigerode

Mehrmals war das Projekt "Hexenampel" in Wernigerode am Landesverwaltungsamt gescheitert. Jetzt hat es geklappt. Seit Dienstag geben Hexe und Teufel den Fußgängern sicheres Geleit. Vorerst allerdings nur an einer Ampel.