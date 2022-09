"Ich habe das Glück, dass meine Eltern mein Studium mitfinanzieren. Sie zahlen die Miete für mein WG-Zimmer in Wernigerode, rund 300 Euro, und überweisen mir außerdem das Kindergeld. Neben dem Studium, ich bin im dritten Semester im Master Data Science an der Hochschule Harz, habe ich einen Job auf 450-Euro-Basis. Bafög bekomme ich nicht, ich lebe also insgesamt von 900 bis 1.000 Euro im Monat. In Wernigerode reicht das bisher, aber in größeren Städten wäre es sicherlich schwierig.