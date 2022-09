Vorteile bei den Einmalzahlungen kann Joachim Ragnitz eigentlich keine sehen. Er ist stellvertretender Geschäftsführer des ifo-Instituts in Dresden und hält die Zahlungen für reine Symbolpolitik: "Da will die Politik einfach mal zeigen: Wir tun irgendwie was. Ich meine, wir haben sowas in der Corona-Pandemie gehabt, wir haben sowas mal für die Pflegekräfte gehabt. Das ist natürlich so eine Wohltat, die da einmal vergeben wird, aber es bringt einfach nichts, wenn die Löhne dauerhaft zu niedrig sind oder wenn eben die Kosten dauerhaft steigen."