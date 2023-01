Der Harzer Kultur-Winter ist gestartet. Anlässlich seines 15. Geburtstages gibt es mehr als 100 Termine in Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Thüringen. Nach dem Start am Samstag (28. Januar) sind bis zum 12. Februar in Deutschlands nördlichstem Mittelgebirge Kunst, Theater, Musik und Handwerk zu erleben.