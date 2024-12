Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Erinnerungskultur Lichterfest in der Villa Russo in Wernigerode

Hauptinhalt

08. Dezember 2024, 16:46 Uhr

Der Villa-Russo-Verein in Wernigerode hat am Wochenende eingeladen und versucht Antworten zu liefern auf solche und weitere Fragen: Warum zünden wir Kerzen am Adventskranz an? Und warum feiern jüdische Menschen acht Tage lang das Chanukka-Fest? Was verbindet jüdische und christliche Traditionen – auch und gerade zur Weihnachtszeit? In der bunten Stadt am Harz konnte Interessierte das am Wochenende bei einem Lichterfest der besonderen Art herausfinden.